Оптимизация WP по Google Pagespeed

Есть сайт на WP. По сервису developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ необходимо добиться зеленного показателя 90+ для ПК и Мобильной версии. Сейчас для ПК средний показатель, для Моб. плохой.

При решении аналогичной задачи на других сайтах на CMS WP хороший результат показал платный плагин wp rocket + оптимизация js + незначительное сжатие html.

ТЗ вышлю кандидату.