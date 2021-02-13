Вот сайт https://www.28hse.com/en/ Нужен парсер/скрипт который пробегает по сайту и сохраняет данные в MongoDB - не нужно автоматическое решение, достаточно скрипт который можно запускать руками - не нужна подмена IP (возможно не нужна) - нужно сохранять всю доступную информацию по ...
Скопировать оффер , сделать админ панель+платежку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем здравствуйте. нужно выкачать один оффер на несколько страничек, залить его себе на хостинг , подключить админ панель + платежную систему. Оплата только через карты. Подробнее могу рассказать в лс
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