Оптимизировать скорость загрузки WP сайта

Добрый день Есть сайт quran-pen.com. Нужно сделать так, чтобы сайт был полностью (внешность) на английском языке. Все переводы текстов дадим. Описания товаров сами сделаем. Сразу могу сказать, что там есть разработанные под сайт модули. Постоплата рублями 4000
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо оптимизировать скорость работы сайта на WordPress - бытовки-быстро.рф (как для моильной, так и для стационарной версии).
Проверка по https://developers.google.com/ - требуется максимально возможный вариант.
При подаче заявки прошу указать стоимость, сроки и примеры вордпрес сайтов, которые вы сделали/оптимизировали.
Благодарю!
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