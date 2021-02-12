Доделать сайт читалку

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки854 просмотра
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Имеется рабочий сайт.

Нужно сделать возможным создавать множество аккаунтов, добавлять перевод книг, сохранять

книги в закладках. Так же запустить функцию поиска по сайту и оценки книг. Добавить

рабочие тэги. +вставить рекламные блоки. Подправить читалку (пример ranobes.ru)

3 года назад
e-tchev-or
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад