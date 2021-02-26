Нужна доработка сайта на DLE

Веб-программированиеЗавершен1 заявка1047 просмотров
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Нужно расширить функционал сайт на DLE, работа в основном с профилем пользователя. Нужно сделать страницу со списком всех пользователей определенной группы +фильтр по ним (довольно много доп. полей).

ТЗ по запросу в ЛС.

3 года назад
guest_1608902460908
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mr_Evgen
Евгений 
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$50
3 дня
Работа выполнена хорошо и в срок, спасибо!
Благодарю за сотрудничество, всё на уровне.