Серверный скрипт - постер на сайт (трудная задача, только доброкод)

Добрый день!

Нужно сделать постер данных на сайт.

Сайт мой, поэтому бороться с банами не нужно.

До постинга нужно обрабатывать и готовить данные, имеющиеся в БД. Подготовка данных существенная, многоэтапная.

Требуется качественное и надежной решение, с которым не будет головняков, если с нашей стороны нет никаких изменений.

Буду рад получить предложения по улучшению функционала.

Нужен спец.

Текущее ТЗ здесь: https://tinyurl.com/yykjl3aq​

В отклике указывайте:

1) стоимость и порядок оплаты

2) когда можете приступить и будет ли мой проект основным, чтобы вы не растягивали время

3) ориентировочный срок на завершение

4) ваш аккаунт на github (если есть)

5) профили на других сайтах фриланса, где есть отзывы

Для этого задания недопустимы: перенос сроков и говнокод.