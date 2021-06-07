Серверный скрипт - постер на сайт (трудная задача, только доброкод)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка1169 просмотров
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Добрый день!

Нужно сделать постер данных на сайт.

Сайт мой, поэтому бороться с банами не нужно.

До постинга нужно обрабатывать и готовить данные, имеющиеся в БД. Подготовка данных существенная, многоэтапная.

Требуется качественное и надежной решение, с которым не будет головняков, если с нашей стороны нет никаких изменений.

Буду рад получить предложения по улучшению функционала.

Нужен спец.

Текущее ТЗ здесь: https://tinyurl.com/yykjl3aq

В отклике указывайте:

1) стоимость и порядок оплаты

2) когда можете приступить и будет ли мой проект основным, чтобы вы не растягивали время

3) ориентировочный срок на завершение

4) ваш аккаунт на github (если есть)

5) профили на других сайтах фриланса, где есть отзывы

Для этого задания недопустимы: перенос сроков и говнокод.

3 года назад
d654525
Эдуард 
58 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
час назад
3 года назад
$500
87 дней
Очень сложная задача была. Но этот разработчик действительно лучший из тех, с которыми я работал. Ведет проект даже после сдачи, если обнаруживаются проблемы в коде. Всегда на связи, профессионал.
Интересный проект. Заказчику охарактеризую только с положительной стороны. Виден опыт, про-качества, высший уровень.
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