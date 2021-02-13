Исправление по node.js

Добрый день Есть сайт quran-pen.com. Нужно сделать так, чтобы сайт был полностью (внешность) на английском языке. Все переводы текстов дадим. Описания товаров сами сделаем. Сразу могу сказать, что там есть разработанные под сайт модули. Постоплата рублями 4000
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Здравствуйте,
нужно исправить некоторый код на node.js. Пишите те, кто хорошо разбирается в node.js.
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