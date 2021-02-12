Разработчик yii2

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1736 просмотров
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Добрый день.

В команду нужен разработчик.

Основные скилы: PHP 7, YII 2, MySql, HTML 5, CSS 3, умение работать с git

Отличным дополнением будут знания: React.js, Graph QL, Node.js, TypeScript, TypeORM, express, Relay

В заявках обязательно указывайте:

- стоимость вашей работы

- опыт использования скилов.

3 года назад
max_gil
Максим 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад