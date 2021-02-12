Разработчик yii2

Добрый день Есть сайт quran-pen.com. Нужно сделать так, чтобы сайт был полностью (внешность) на английском языке. Все переводы текстов дадим. Описания товаров сами сделаем. Сразу могу сказать, что там есть разработанные под сайт модули. Постоплата рублями 4000