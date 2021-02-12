Разработка сервиса по типу remonline

Доброго! Ищем команду для разработки сервиса по типу remonline.ru (важно – разработка для себя, а не на дальнейшую продажу), ищем сразу тех кто закроет и фронт и бэк. Также в отклике указывайте то на чем будете вести разработку. Из необходимых интеграций оставить: mango office, moizvonki, sms.ru, эвотор, и добавить синхронизацию с Wordpress (WooCommerce), изучите программу remonline.ru, чтобы иметь представление что необходимо сделать.