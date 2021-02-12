Разработка скрипта отображения рекламного объявления

Всем привет! Предупреждаю, могу не правильно поставить задачу или не правильно объяснить суть. Вообщем, мне нужно сделать так, чтобы сайт грузил прайс с хостинга. Вот прайс http://joxi.ru/KAxVVE1uZDz4xm Нужна такая ссылка http://joxi.ru/p27OOdJIKkl0e2 Хостинг на hoster.kz