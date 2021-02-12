Разработка скрипта отображения рекламного объявления

Веб-программированиеЗакрытнет заявок779 просмотров
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Добрый день

Ищем исполнителя с опытом работы в рекламной сфере

Компания готовится к выходу на новый для себя формат: работа в прямыми паблишерами и нам требуется разработка скрипта, который будут устанавливать паблишеры на свой сайт

Форматы, которые должны поддерживаться:

1. Popunder

2. Banner

3. Native Ad

На все вопросы обязательно отвечу, пишите

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
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