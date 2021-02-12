Нужно сделать ссылку выгрузки файла

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки810 просмотров
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Всем привет!

Предупреждаю, могу не правильно поставить задачу или не правильно объяснить суть.

Вообщем, мне нужно сделать так, чтобы сайт грузил прайс с хостинга.

Вот прайс http://joxi.ru/KAxVVE1uZDz4xm

Нужна такая ссылка http://joxi.ru/p27OOdJIKkl0e2

Хостинг на hoster.kz

3 года назад
abdikadyr
34 годаКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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