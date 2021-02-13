Парсинг информации по VIN кодам и импорт на сайт

Нужно спарсить VIN коды с Сайта объявлений (http://prntscr.com/zdl62c на скриншоте показал процесс).

Далее по каждому VIN коду авто нужно получить информацию на другом сайте Х. Процедура следующая: Логинишься. Вбиваешь в поле поиска VIN кода. Сайт выдает информацию и ее нужно спарсить.

Полученную информацию нужно импортировать на сайт. Под каждый VIN создать отдельную страницу и отобразить всю собранную информацию.

Изначально интересует единоразовая такая процедура. С возможностью в дальнейшем делать это регулярно и автоматизировать процессы по возможности. Также в дальнейшем интересно подключение API сервисов для расшифровки VIN.

Сайта пока нет. Предлагайте свои решения. Мне не важно какая будет CMS, главное чтобы была максимально быстрая скорость загрузки и оптимально с целью автоматизации процессов.