Необходимо скачать калькулятор с сайта cleanhands.su, с функционалом

Всем привет!

Необходимо скопировать калькулятор с сайта (ссылка в приложение), а именно:

1. Логику подсчета цены и других параметров при выборе определенных пунктов http://take.ms/VreNF .

2. Изменение основного изображения при выборе определенных пунктов в калькуляторе http://take.ms/fhwcq .

3. При клике скачать - выдает аналогичный бланк.

4. При клике отправить заказ - выпадает модалка > указываем данные > данные отправляются на заранее указанную почту (аналогично, что и на примере).

Пишите стоимость и срок выполнения работы.

это я нашел в яндексе, ссылка привела на вас. интересует аналогичный вопрос