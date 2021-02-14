Разработка или Доработка Плагина для Киносайтов под WordPress

Необходимо разработать плагин или доработать текущий под CMS WP.

Необходимы следующие функции:

Динамическое изменение цвета, чтобы можно было подстроить под дизайн сайта.

Функция «Свет» и «Добавить в закладки» (без личного кабинета, просто надпись при нажатии), без «Есть жалоба».

Автоматическое скрытие плеера, если он перестал работать, пропадает и сама вкладка. Соответственно если заблокировали 1 плеер, пользователи видят только 2 плеер, 3 плеер и 4 плеер. 1 автоматически скрылся, чтобы пользователям не нужно было даже переключать вкладку.

Возможность встраивать рекламу в плеер (код), в 2 вариациях, как при воспроизведении плеера, так и при смене вкладки (на плеер 2).

Примеры сайтов на текущем плагине:

https://american-horror-story-serial.ru

https://anime-naruto.ru/

https://star-wars-film.ru/

Полное ТЗ в файле, перед тем как оставить заявку прошу ознакомиться. В заявке пишите, как реализуете:

1. Доработка или разработка с нуля. (По запросу могу предоставить исходный код плагина).

2. Способ реализации.

3. Цена и сроки.