Сайт сделать фронтед бэкенд, php(фреймворки) laravel, Phalcon и тд. Сделать с похожего сайта-сервиса, со своим дизайном, пример отправлю. В заявки необходимо написать возможные языки, технологии разработки. без посредников
Разработка или Доработка Плагина для Киносайтов под WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать плагин или доработать текущий под CMS WP.
Необходимы следующие функции:
- Динамическое изменение цвета, чтобы можно было подстроить под дизайн сайта.
- Функция «Свет» и «Добавить в закладки» (без личного кабинета, просто надпись при нажатии), без «Есть жалоба».
- Автоматическое скрытие плеера, если он перестал работать, пропадает и сама вкладка. Соответственно если заблокировали 1 плеер, пользователи видят только 2 плеер, 3 плеер и 4 плеер. 1 автоматически скрылся, чтобы пользователям не нужно было даже переключать вкладку.
- Возможность встраивать рекламу в плеер (код), в 2 вариациях, как при воспроизведении плеера, так и при смене вкладки (на плеер 2).
https://american-horror-story-serial.ru
Полное ТЗ в файле, перед тем как оставить заявку прошу ознакомиться. В заявке пишите, как реализуете:
1. Доработка или разработка с нуля. (По запросу могу предоставить исходный код плагина).
2. Способ реализации.
3. Цена и сроки.
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