Система бронирования для базы отдыха

Всем привет!

Задача – написать систему бронирования для базы отдыха. Можно с нуля или доработать какое-либо готовое решение.

1. Необходима обязательная регистрация пользователей и система поручительств (инвайтов). Идея в том, что забронировать номер/палаточное место может только зарегистрированный пользователь. Чтобы зарегистрироваться - необходимо получить инвайт от другого зарегистрированного человека или от администратора. Например, администратор раздает первые 100 линков на регистрацию в приватном режиме. Далее у каждого юзера в личном кабинете есть по 5 инвайтов, которые он может раздать друзьям.

2. Всего 20 номеров и 100 мест для палатки. Палатки расположены в кластерах по 4. То есть 25 зон по 4 палатки. Можно сделать нумерацию, например 3.1, 22.4 и т.д., что означает палатка №1 в зоне 3, палатка №4 в зоне 22 и т.д.

3. Со стороны пользователя. После получения линка на регистрацию необходимо заполнить обязательные поля формы – логин, пароль, ФИО, фото, телефон, емейл. Далее анкета уходит на модерацию админу. После одобрения пользователь может залогиниться в системе бронирования. После выбора нужных дат юзеру открывается условная схема расположения номеров (примерно как при покупке билетов в кино или на концерт) с указанием свободных и занятых вариантов и ценой за проживание. Он кликает на нужное количество номеров и подтверждает бронирование.

4. В личном кабинете должно быть видно текущие брони и возможно историю бронирований. Отдельная страница для раздачи инвайтов. Например, кнопка «пригласить» которая будет генерировать инвайт-линк. И количество оставшихся инвайтов. Если инвайт не использован в течение какого-то времени, то ссылка деактивируется, количество инвайтов возвращается. Должно быть возможно изменить бронь, например, уменьшить/увеличить количество номеров или полностью аннулировать бронирование.

5. Со стороны администратора должна быть страница модерации с заявками на регистрацию с возможностью одобрить/удалить заявку. Общий юзер лист зарегистрированных пользователей как на форумах c возможностью посмотреть учетную запись, внести изменения, заблокировать доступ. Страница/кнопка по генерации инвайт-линков.

6. Админский календарь где видно сколько чего забронировано на конкретную дату. Возможность выбора брони, чтобы сделать отметку, что она была оплачена.

7. Админ устанавливает цены на разные категории номеров в зависимости от сезона/периода проживания. Админ может также сам бронировать номера от себя с каким-либо комментарием. И также редактировать/удалять чужие брони.

8. Желательно сделать какую-то статистику, чтобы визуально в виде графиков или еще как-то отображалась информация по броням по дням/неделям/месяцам. Также можно сделать статистику по каждому юзеру, чтобы можно было сделать систему поощрений, например каждая 15 бронь бесплатно или при достижении определенного количества броней бонусы.

9. Желательно сделать напоминание о бронировании за 24 часа по смс/емейл/ватсап, но это опционально пока.

В общем – как-то так. Более детально уже при обсуждении появится понимание, пока только идея. По срокам пока без спешки. По бюджету – ограниченно. Пока не представляю сколько это может стоить, но много тратить не готовы. Думаю должны быть какие-то готовые решения, которые можно доработать. Ну или с нуля написать – кому как проще.

Если делали что-то подобное или готовы попробовать – пишите, пожалуйста, ориентировочный бюджет и методы реализации. Также желательно ссылку на портфолио или подобные проекты. Возможна работа через безопасную сделку.

Спасибо.