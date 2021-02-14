Ищу backend developer Middle+ php/js/wordpress

Всем привет ищу разработчика Middle php/js/wp/api

Есть готовый дизайн, уже описанное Т.З и подобраны многие плагины, однако не всё так просто. Есть подводные камни в проекте, напирмер то что нужно будет поработать с Google maps api или то что в админке WP Нужно сделать отдельный раздел где таблица резюме и то что выгрузка Резюме должна быть одного так и всех группой в эксель или ворд. Но и по google pagespeed вывести мобилку и десктоп от 92 баллов, сейчас все закричат это не реально. Реальный кейс плагин элементор, полиленг ещё кучу плагинов сайт на двух языках итог 87 баллов по гуглу и это не предел! Другой проект вывели в 93 балла то же на WP.

ВНИМАНИЕ:

- Опыт работы с WordPress + PHP + JS от 4-5 лет.

Более деательное Т.З дам тем кто покажет свои проф скиллы, в виде резюме, ссылками на живые работы что сейчас можно потыкать посмотреть, ваш телеграмм !

- 2 По бэку интеграция вёсртки в WP и реализации функционала в админке но и гугл Api настройка плагинов но и Google pagespeed работы на 90-100 часов.

2.1 По бэку бюджет 1000$ сроки реализации 11-12 дней.

2.2 Работали по 9-10 часов в день, что бы ускорить дедланйы и сдать проверенный, рабочий проект без БАГОВ за 7-8 дней ваши 1200$.

Т.З и дизайн показываю после интеравью!

Все задачи расписанные в трелло, Тех лид, Проджект, всегда на связи с 12-00 по МСК до 23-30.

На вопрос а как вы так оценили... Вот дайте нам посмотреть мы с нашими навыками насчитаем вам меньше или больше часов. Оценка проводилась бэком Middle+ который сейчас работает над дургим моим проектом.

Всем кто готов приступить к работе с 18.02.2021 с 10-00 по МСК пишите, ответы на вопросы выше!

В случае успеха по первому проекту ждите новых до скорой связи, ждём вас.