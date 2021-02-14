Сайт сделать фронтед бэкенд, php(фреймворки) laravel, Phalcon и тд. Сделать с похожего сайта-сервиса, со своим дизайном, пример отправлю. В заявки необходимо написать возможные языки, технологии разработки. без посредников
Ищу backend developer Middle+ php/js/wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет ищу разработчика Middle php/js/wp/api
Есть готовый дизайн, уже описанное Т.З и подобраны многие плагины, однако не всё так просто. Есть подводные камни в проекте, напирмер то что нужно будет поработать с Google maps api или то что в админке WP Нужно сделать отдельный раздел где таблица резюме и то что выгрузка Резюме должна быть одного так и всех группой в эксель или ворд. Но и по google pagespeed вывести мобилку и десктоп от 92 баллов, сейчас все закричат это не реально. Реальный кейс плагин элементор, полиленг ещё кучу плагинов сайт на двух языках итог 87 баллов по гуглу и это не предел! Другой проект вывели в 93 балла то же на WP.
ВНИМАНИЕ:
- Опыт работы с WordPress + PHP + JS от 4-5 лет.
Более деательное Т.З дам тем кто покажет свои проф скиллы, в виде резюме, ссылками на живые работы что сейчас можно потыкать посмотреть, ваш телеграмм!
- 2 По бэку интеграция вёсртки в WP и реализации функционала в админке но и гугл Api настройка плагинов но и Google pagespeed работы на 90-100 часов.
2.1 По бэку бюджет 1000$ сроки реализации 11-12 дней.
2.2 Работали по 9-10 часов в день, что бы ускорить дедланйы и сдать проверенный, рабочий проект без БАГОВ за 7-8 дней ваши 1200$.
Т.З и дизайн показываю после интеравью!
Все задачи расписанные в трелло, Тех лид, Проджект, всегда на связи с 12-00 по МСК до 23-30.
На вопрос а как вы так оценили... Вот дайте нам посмотреть мы с нашими навыками насчитаем вам меньше или больше часов. Оценка проводилась бэком Middle+ который сейчас работает над дургим моим проектом.
Всем кто готов приступить к работе с 18.02.2021 с 10-00 по МСК пишите, ответы на вопросы выше!
В случае успеха по первому проекту ждите новых до скорой связи, ждём вас.
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