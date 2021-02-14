Скрипт (Instagram)

Здравствуйте, Виктор

Увидел, что вы являетесь исполнителем по одному из заказов, а именно по разработке скрипта для проверки подписки на Instagram:

"Задача написать скрипт проверки в подписчика в аккаунте инстаграм

Пользователь будет вводить в форме логин - по идее эта форма пересылает на скрипт логин он проверяет

Если подписчик с логином есть - то редиректит на одну страницу

Если подписчика нет - то редиректит на другую страницу"

Скажите, пожалуйста, можно ли у вас заказать такой же скрипт ? И сколько это будет стоить ?

Заранее спасибо