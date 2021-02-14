Скрипт (Instagram)

Есть сайт на WP. По сервису developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ необходимо добиться зеленного показателя 90+ для ПК и Мобильной версии. Сейчас для ПК средний показатель, для Моб. плохой. При решении аналогичной задачи на других сайтах на CMS WP хороший ...
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Здравствуйте, Виктор
Увидел, что вы являетесь исполнителем по одному из заказов, а именно по разработке скрипта для проверки подписки на Instagram:
"Задача написать скрипт проверки в подписчика в аккаунте инстаграм
Пользователь будет вводить в форме логин - по идее эта форма пересылает на скрипт логин он проверяет
Если подписчик с логином есть - то редиректит на одну страницу
Если подписчика нет - то редиректит на другую страницу"
Скажите, пожалуйста, можно ли у вас заказать такой же скрипт ? И сколько это будет стоить ?
Заранее спасибо
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