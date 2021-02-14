Доработка сайта на Modx

Есть сайт на WP. По сервису developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ необходимо добиться зеленного показателя 90+ для ПК и Мобильной версии. Сейчас для ПК средний показатель, для Моб. плохой. При решении аналогичной задачи на других сайтах на CMS WP хороший ...
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Здравствуйте, ТЗ прикрепляю ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы и кто сможет помочь, ну и за какие цену и сроки. Оплата по факту выполнения работ.
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