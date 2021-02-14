Анимация с помощью библиотеки GSAP

Добрый вечер, нужно заставить двигаться элемент при вертикальном скролле вниз и вверх

1. элемент - это точка размером 15*15

2. Элемент - вдоль которого должна двигаться точка - это вертикальная линия

3. блок с линией по которой должна двигаться точка находится в середине макета и только внутри границ этого блока должна происходить анимация

вот скриншот - https://prnt.sc/ziasnm

ссылка на исходник - https://github.com/mrfrunze/timeLine

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От вас

1. помощь в реализации,

2. объяснить как работать с библиотекой

От меня

1. хороший отзыв

2. дальнейшее сотрудничество

3. приятное общение ))

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