Парсинг гугл плей

Доброго времени! Возникла проблема в работе парсера https://utp.sberbank-ast.ru/ Пропускаем тендеры. Вот, например, тендер, который попал в наш агрегатор i-tenders.ru [url=https://i-tenders.ru/tender/28111219]https://i-tenders.ru/tender/28111219 на площадке: https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/698560 [/url] Тендеры, которые пропустили: https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/700357 https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/700351 https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/697364 Требуется найти проблему, исправить. Парсер должен забирать на наш ресурс i-tenders.ru все закупки с площадки https://utp.sberbank-ast.ru/ Парсер написан на php, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо спарсить всех разработчиков приложений из русского сегмента
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $200
Вот этот аккаунт раньше был мой https://www.instagram.com/ahmetdemiryurek16/ он назывался вот так https://www.instagram.com/mirnedvijimosti.bishkek/ Восстановить через поддержку не смог, кто сможет Плачу 100-200$.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $3000
Есть CRM "аренда" и "продажа". Они почти клоны. 1. "Аренда". "Продажа". Квартиры. Клиенты. Ссылка "скрыть/раскрыть инструменты" [url=https://skr.sh/s6PpLWp0j5Z]https://skr.sh/s6PpLWp0j5Z[/url] . (можно сделать свой вариант) Сделать чтоб по умолчанию инструменты раскрыты. При обновлении страницы оставалось так как нажал пользователь. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Shopify, внести доработки и установить модуль - срочно! Бюджет 30$ - сроки сегодня до поздней ночи! Оплата по факту готовности Оставляйте Ваш телеграмм для связиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $25
Внести правки в сайте CMS на PHP - сегодня! Бюджет 25$ Работы на пару часов, оставляйте ваш телеграмм для связи Оплата по факту готовности (желательно PayPal)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, ТЗ прикрепляю ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы и кто сможет помочь, ну и за какие цену и сроки. Оплата по факту выполнения работ.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Node Nest.js нужны доработки функционала админ-панели - API endpoints/REST, DB, Jobs. Детали расскажу выбранному исполнителю.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужна помощь в доработке данного движка. Требуется реализовать на сайте: Формирование URL для одноязычного сайта настроить корректный редирект с HTTP на HTTPS перевести все URL в нижний регистр убрать дубли при добавлении множественных слешей и.т.д. в файле. Указываем цену и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $14
1. Создание страницы на JS или HTML или любом другом языке программирования, с возможностью редактирования всех ячеек таблицы; 2. Сохранение производится при нажатии на кнопку; 3. Удаление всей информации занесенной в таблицу производится при нажатии ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад