Модуль Moguta фильтр

Доброго времени! Возникла проблема в работе парсера https://utp.sberbank-ast.ru/ Пропускаем тендеры. Вот, например, тендер, который попал в наш агрегатор i-tenders.ru [url=https://i-tenders.ru/tender/28111219]https://i-tenders.ru/tender/28111219 на площадке: https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/698560 [/url] Тендеры, которые пропустили: https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/700357 https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/700351 https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/697364 Требуется найти проблему, исправить. Парсер должен забирать на наш ресурс i-tenders.ru все закупки с площадки https://utp.sberbank-ast.ru/ Парсер написан на php, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- На сайте есть фильтр по товарам, в категориях у товара в родительской категории только показывает товар вот к примеру : товар группы audi q 7 https://king-tuning.ru/audi/q7 фильтр работает, но нужно чтобы ещё работал фильтр в категориях (показывать) https://king-tuning.ru/spoylery
- Так же на сайте есть ( пример: https://king-tuning.ru/mazda/mazda-3/3-bk/vysokiy-spoyler-mazdaspeed-dlya-mazda-3-hetchbek-stop-signal ) есть статус товара "есть в наличии" мне нужно чтобы я мог менять статусы сам, допустим
- срок изготовления (5 дней)
- срок изготовления (10 дней)
- в наличии
- под заказ
- снят с производства
- временно не доступен
- распродан
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