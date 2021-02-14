LMS / Moodle

Мы хотим разработать систему для онлайн обучения, где смогут регистрироваться как отдельные учителя так и компании, которые занимаются обучением. С другой стороны будут регистрироваться отдельные студенты, либо бизнессы (кои являются основной аудиторией) заинтересованные в обучении своего персонала. И те и другие смогут искать учебные материалы и подписываться на них на платной основе.

Мы рассматриваем на текущий момент два варианта:

- написание полностью кастомной LMS

- написание решения на основе Moodle/Totara

Проект большой и мы хотим сотрудничать с командой имеющей опыт в данной тематике. Рассмотрим оба потенциальных варианта.