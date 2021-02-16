Виджет квиз

Нам нужно разработать виджет аналогичный с виджетом envybox.io (квиз)

https://eco-service.kz/washer/ на этом сайте кнопка "рассчитать стоимость ремонта" и дальше опросник, ответы которого дальше сыпятся в чат телеграм.

В админке можно настраивать текст на кнопке, ее форму, цвет и анимацию, вопросы и варианты ответов, заголовок квиза, расположение кнопок на экране, какой специалист на связи, код виджета - в общем все как на примере который скинула выше.

Оцените сроки и стоимость в ответе на заявку