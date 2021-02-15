Доработка онлайн-платформы на React

Требуется доработать аутстафинг платформу в соответствии с ТЗ. Ищем разработчика уровня уверенный Middle или Senior.

Оплата $100-140 в день в зависимости от уровня компетенций. Текущее ТЗ рассчитано примерно на 3 месяца.

Всё устное и письменное общение происходит на английском языке. Повседневного разговорного уровня будет достаточно. В переписке в помощь Яндекс.Переводчик, а на встречах в Google Meets можно включать субтитры.

Работать придется с React.Js, ES6, Java Script Build Tools, Rest API, SQL and NoSQL, Expres, WebSocket, OAuth, OpenID, Node.JS, WCAG 2.0, UML diagram, OOPs Patterns, LinkedList.