Необходимо сделать следующую страничку с использованием ar.js + a-frame (можно преложить другие варианты)

при открытии страницы открывается камера телефона. При наведении на маркер (если работали с вышеуказанным поймёте о чем я) появляется три-четыре кнопки (через a-image). При нажатии для каждой кнопки своё событие. Можно alert

Дополнительно: сделать кнопку, при нажатии на которую Элементы отображаются без учета маркера, и обратно - т к скрыть. При этом, если элементы отображены кнопкой, при наведении камеры на маркер элементы должны позиционироваться относительно маркера.

Нужен не готовый продукт, а рабочий скрипт который можно использовать.

код скрипта должен быть уникальный. Брать готовую версию у компаний РФ и СНГ не нужно

в заявке напишите «салют» что бы понял что прочитали полностью