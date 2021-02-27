ganick

Василий ganick

 
36 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
0neFrame
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$6
10 баллов
2 года назад
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Адекватное и грамотное общение и совместная работа над задачей. Рекомендую к сотрудничеству.
Всё отлично. Спасибо за работу. Рекомендую.
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