Доработка Сайта про Фитнес Клуб

ТЗ для сайта https://realfit1.ru/

1) Добавить кнопки на Viber, WhatsApp

Рабочие телефоны зала у нас такие: +7 (982) 117-62-26, +7 (3412) 57-62-26 — на сайте все верно, поэтому их надо тоже оставить.

2) Убрать из теста любое упоминание про скидку 15%

3) При наведение на карточку с отзывом сменить фразу. Вместо "К октябрю 2018 г. я при росте 156 см весила 50 кг, хотя всю ..." — "Ценовая политика оказалась гораздо более приятной по сравнению с другими клубами города"

(в документе есть фразы, которые мы хотим видеть на сайте)

4) на экране "форматы занятий" сделать, чтобы цены были видны сразу и на мобильном и на компе.

Фото "сплит" заменить. Детей убрать.

5) Убрать экраны:

- Акции и предложения,

- Приведи друга и получи бесплатную тренировку к своему блоку,

- Бесплатная тренировка за отзыв.

6) Сменить порядок экранов и добавить новые. Всё здесь https://docs.google.com/document/d/1cxr6-MjsH-INFwX8lEUnqQRkjy1dHTvmKKqSKaaoFZ8/edit

Фото, которые можно использовать: https://drive.google.com/drive/folders/1-PbfVQCYu3_vT8_YPU4_WrQFvY7TqyCi

и из ВК (но там не все тренеры действующие) https://vk.com/albums-55205548

Видео скину в Телегу. Сроки — 2 недели + 1 неделя тест. Т.е. 8 марта должны закончить работу по сайту