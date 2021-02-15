Доработка Сайта про Фитнес Клуб

Нам нужно разработать виджет аналогичный с виджетом envybox.io (квиз) https://eco-service.kz/washer/ на этом сайте кнопка "рассчитать стоимость ремонта" и дальше опросник, ответы которого дальше сыпятся в чат телеграм. В админке можно настраивать текст на кнопке, ее форму, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ для сайта https://realfit1.ru/
1) Добавить кнопки на Viber, WhatsApp
Рабочие телефоны зала у нас такие: +7 (982) 117-62-26, +7 (3412) 57-62-26 — на сайте все верно, поэтому их надо тоже оставить.
2) Убрать из теста любое упоминание про скидку 15%
3) При наведение на карточку с отзывом сменить фразу. Вместо "К октябрю 2018 г. я при росте 156 см весила 50 кг, хотя всю ..." — "Ценовая политика оказалась гораздо более приятной по сравнению с другими клубами города"
(в документе есть фразы, которые мы хотим видеть на сайте)
4) на экране "форматы занятий" сделать, чтобы цены были видны сразу и на мобильном и на компе.
Фото "сплит" заменить. Детей убрать.
5) Убрать экраны:
- Акции и предложения,
- Приведи друга и получи бесплатную тренировку к своему блоку,
- Бесплатная тренировка за отзыв.
6) Сменить порядок экранов и добавить новые. Всё здесь https://docs.google.com/document/d/1cxr6-MjsH-INFwX8lEUnqQRkjy1dHTvmKKqSKaaoFZ8/edit
Фото, которые можно использовать: https://drive.google.com/drive/folders/1-PbfVQCYu3_vT8_YPU4_WrQFvY7TqyCi
и из ВК (но там не все тренеры действующие) https://vk.com/albums-55205548
Видео скину в Телегу. Сроки — 2 недели + 1 неделя тест. Т.е. 8 марта должны закончить работу по сайту
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