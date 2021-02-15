Нам нужно разработать виджет аналогичный с виджетом envybox.io (квиз) https://eco-service.kz/washer/ на этом сайте кнопка "рассчитать стоимость ремонта" и дальше опросник, ответы которого дальше сыпятся в чат телеграм. В админке можно настраивать текст на кнопке, ее форму, ...
Требуется разработка нескольких криптовалютных проектов
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Требуется разработка нескольких криптовалютных сервисов
1. Криптовалютная пирамида
2. Проект обмена битконтов , на подобие криптолакатора.
3. Проект сваптокены .
Тз и все подробности напишу в личку.
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