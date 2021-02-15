Срочно удалить вирусы и восстановить работоспособность Joomla! 2.5

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки751 просмотр
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Антивирус на хостинге показывает наличие 4 вирусов. Сайт упал в выдаче. При переходе из поиска на страницу каталога идет перенаправление на главную.  Именно из поиска перенаправление. Если в браузере уже потом переходить, все ок.  Из поиска выкинуло главную и т.д. 

Afina-Lingerie.ru

Joomla
3 года назад
cosmotion
Яна 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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