Срочно удалить вирусы и восстановить работоспособность Joomla! 2.5

Антивирус на хостинге показывает наличие 4 вирусов. Сайт упал в выдаче. При переходе из поиска на страницу каталога идет перенаправление на главную. Именно из поиска перенаправление. Если в браузере уже потом переходить, все ок. Из поиска выкинуло главную и т.д.

Afina-Lingerie.ru