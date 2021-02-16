Spa приложение на vuejs или react или angular

Сайт в одну страничку для фотостудии ( дизайн с меня)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать приложение на vue.js или react или angular или просто js
Более подробно в ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1IVOz_Tl1ycHWEZI4XSMnYrgz5jQhfkEuMlVVYlNEH4g/edit
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