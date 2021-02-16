Spa приложение на vuejs или react или angular

$215
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок2372 просмотра
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Нужно создать приложение на vue.js или react или angular или просто js

Более подробно в ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1IVOz_Tl1ycHWEZI4XSMnYrgz5jQhfkEuMlVVYlNEH4g/edit

ReactAngular
3 года назад
web-spb
Денис 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DavidBabayan12
Давид 
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$270
23 дня
Не справился с задачей. В ходе работ отказался доделывать, но просил оплату.