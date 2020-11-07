DavidBabayan12

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Дизайн сайтовнет заявок
Закрыт
4 года назад
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Нужно сделать дизайн Лендинга , по типу этого https://fastfine.ru, Блоки которые должны быть на сайте : Главная (оффер) Ниши преимущества Отзывы Квиз Услуги Таблица с ценами Портфолио ...