DavidBabayan12

Давид DavidBabayan12

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
FullStack Web разработчик
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать дизайн лэндинга в Figma

    Нужно сделать дизайн Лендинга , по типу этого https://fastfine.ru,  Блоки которые должны быть на сайте : Главная (оффер) Ниши преимущества  Отзывы  Квиз  Услуги Таблица с ценами  Портфолио ...

    Figma
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать дизайн лэндинга в Figma

    Нужно сделать дизайн Лендинга , по типу этого https://fastfine.ru,  Блоки которые должны быть на сайте : Главная (оффер) Ниши преимущества  Отзывы  Квиз  Услуги Таблица с ценами  Портфолио ...

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

Pica_So
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Создать дизайн лэндинга в Figma
Figma
Рад сотрудничеству. Всё ок
Работа выполнена отлично, все правки были соблюденены,
Ответный отзыв