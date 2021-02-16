Wordpress + WPML + ACF

Нужно создать приложение на vue.js или react или angular или просто js Более подробно в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1IVOz_Tl1ycHWEZI4XSMnYrgz5jQhfkEuMlVVYlNEH4g/edit
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать тему (вёрстка уже готова) для мультиязычного сайта. Вывод данных реализовать через ACF.
Мультиязычность - WPML (лицензия куплена).
Более подробную информацию, и аналогичные по функционалу сайты-примеры скину в личку.
Опыт такой работы обязателен, школьников/студии/посредников просьба не беспокоить.
Работа только через безопасную сделку, каких-либо предоплат, либо поэтапной оплаты не предполагается.
Писать "вот мой телеграм, пишите туда" - не нужно, предпочитаю обсуждать все детали проекта здесь.
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