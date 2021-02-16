Wordpress + WPML + ACF

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1114 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать тему (вёрстка уже готова) для мультиязычного сайта. Вывод данных реализовать через ACF.

Мультиязычность - WPML (лицензия куплена).

Более подробную информацию, и аналогичные по функционалу сайты-примеры скину в личку.

Опыт такой работы обязателен, школьников/студии/посредников просьба не беспокоить.

Работа только через безопасную сделку, каких-либо предоплат, либо поэтапной оплаты не предполагается.

Писать "вот мой телеграм, пишите туда" - не нужно, предпочитаю обсуждать все детали проекта здесь.

WordPress
3 года назад
bestprojects
Иван 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад