Wordpress + WPML + ACF

Нужно сделать тему (вёрстка уже готова) для мультиязычного сайта. Вывод данных реализовать через ACF.

Мультиязычность - WPML (лицензия куплена).

Более подробную информацию, и аналогичные по функционалу сайты-примеры скину в личку.

Опыт такой работы обязателен, школьников/студии/посредников просьба не беспокоить.

Работа только через безопасную сделку, каких-либо предоплат, либо поэтапной оплаты не предполагается.

Писать "вот мой телеграм, пишите туда" - не нужно, предпочитаю обсуждать все детали проекта здесь.