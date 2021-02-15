Дописать mail.php - сделать отправку форм с сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок773 просмотра
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Есть сайт - http://vita152.ru

В нем есть формы обратной связи и заявок...

Нужно сделать отправку форм на почту. Каждая форма должна отсылаться отдельно, что бы понимать конверсию.

PHP
3 года назад
marsaleru
Виталий 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад