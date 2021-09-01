evgenysidorov

Евгений evgenysidorov

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Программирование — это не наука, а ремесло.

Занимаюсь программированием 4 года, за это время я выполнил множество проектов, потратил кучу нервных клеток и влил в себя литры кофе. Являюсь Full-stack разработчиком с большим наклоном на бэкенд.

Занимаюсь:

- разработкой и доработкой сайтов

- разработкой ботов

- поддержкой сайтов

- тестированием

- версткой

- полным циклом разработки сайтов

- увлекаюсь дизайном среды и веб-дизайном

Работаю с:

- PHP 5 и выше ( Laravel, RedBeanPHP...)

- SQL (MySql)

- JavaScript (jQuery, Vue...)

- HTML5 и CSS3

По CMS, работаю с:

- Wodrpress

- Joomla

Контакты:

Telegram: https://t.me/evgeny_sidorov_666

Сайты:

https://evgeny-sidorov.ru

https://evgeny-sidorov.site

В основном работаю с PHP, использую в разработке проектов комбинацию Laravel + Vue, все зависит от задачи. Работаю с любыми API к которым есть документация. Вы можете оставить заявку на проект https://evgeny-sidorov.ru/create и тогда я и моя команда реализуем любое Ваше желание. Информацию о проектах моей студии Вы также можете найти на сайте https://evgeny-sidorov.ru.

Чтобы проект вышел качественно, необходимо два фактора:

- Бюджет

- Время

У вас есть интересный проект? Пишите, и мы вместе реализуем Ваши идеи.

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Отзывы заказчиков

radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$49
10 баллов
3 года назад
Нужен простой сайт-визитка на WP
WordPress
Взаимодействие прошло отлично! Рекомендую!
Хороший заказчик, четкое ТЗ, моментальная оплата, приятно общаться, надеюсь будем сотрудничать в дальнейшем. Всем рекомендую
Ответный отзыв
info0001231
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$44
10 баллов
3 года назад
Доработка WP+Woo на шаблоне Bono (wpshop)
WordPress
Отличный исполнитель, быстро обговорили ТЗ и быстро приступил к заданию без затягивания. Будем работать
Хороший заказчик, всё четко по ТЗ, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Nitsik
Роман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$60
10 баллов
4 года назад
Необходима уникальная адаптивная верстка для сайта, 4 страницы.
CSSHTML
Заказ выполнен качественно и оперативно, своевременно и точно внесены все необходимые правки, рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный заказчик, чёткая постановка задачи, хорошая коммуникация, оплачено всё в полном размере и точно в срок. Всем рекомендую
Ответный отзыв
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$30
10 баллов
4 года назад
Сделать копию сайта WP на другом домене
WordPress
Задача выполнена в полной мере и даже и больше. Евгений был всегда на связи. Правки вносились быстро. Спасибо за работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный заказчик, четка постановка задачи, всегда на связи. Всем рекомендую
Ответный отзыв
guest_16305022241754
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$16
10 баллов
4 года назад
Одностраничный ленд
Профессионал своего дела. Работу выполнил качественно, строго следуя моим пожеланиям за пару часов. Однозначно рекомендую.
Прекрасный заказчик. Чёткая и грамотная постановка задачи, замечательная коммуникация, оплачено всё моментально. Всем рекомендую
Ответный отзыв
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