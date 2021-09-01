Программирование — это не наука, а ремесло.

Занимаюсь программированием 4 года, за это время я выполнил множество проектов, потратил кучу нервных клеток и влил в себя литры кофе. Являюсь Full-stack разработчиком с большим наклоном на бэкенд.

Занимаюсь:

- разработкой и доработкой сайтов

- разработкой ботов

- поддержкой сайтов

- тестированием

- версткой

- полным циклом разработки сайтов

- увлекаюсь дизайном среды и веб-дизайном

Работаю с:

- PHP 5 и выше ( Laravel, RedBeanPHP...)

- SQL (MySql)

- JavaScript (jQuery, Vue...)

- HTML5 и CSS3

По CMS, работаю с:

- Wodrpress

- Joomla

Контакты:

 Telegram: https://t.me/evgeny_sidorov_666

Сайты:

https://evgeny-sidorov.ru

https://evgeny-sidorov.site

В основном работаю с PHP, использую в разработке проектов комбинацию Laravel + Vue, все зависит от задачи. Работаю с любыми API к которым есть документация. Вы можете оставить заявку на проект https://evgeny-sidorov.ru/create и тогда я и моя команда реализуем любое Ваше желание. Информацию о проектах моей студии Вы также можете найти на сайте https://evgeny-sidorov.ru.

Чтобы проект вышел качественно, необходимо два фактора:

- Бюджет

- Время

У вас есть интересный проект? Пишите, и мы вместе реализуем Ваши идеи.