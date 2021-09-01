Занимаюсь программированием 4 года, за это время я выполнил множество проектов, потратил кучу нервных клеток и влил в себя литры кофе. Являюсь Full-stack разработчиком с большим наклоном на бэкенд.
Занимаюсь:
- разработкой и доработкой сайтов
- разработкой ботов
- поддержкой сайтов
- тестированием
- версткой
- полным циклом разработки сайтов
- увлекаюсь дизайном среды и веб-дизайном
Работаю с:
- PHP 5 и выше ( Laravel, RedBeanPHP...)
- SQL (MySql)
- JavaScript (jQuery, Vue...)
- HTML5 и CSS3
По CMS, работаю с:
- Wodrpress
- Joomla
Контакты:
Telegram: https://t.me/evgeny_sidorov_666
Сайты:
В основном работаю с PHP, использую в разработке проектов комбинацию Laravel + Vue, все зависит от задачи. Работаю с любыми API к которым есть документация. Вы можете оставить заявку на проект https://evgeny-sidorov.ru/create и тогда я и моя команда реализуем любое Ваше желание. Информацию о проектах моей студии Вы также можете найти на сайте https://evgeny-sidorov.ru.
Чтобы проект вышел качественно, необходимо два фактора:
- Бюджет
- Время
У вас есть интересный проект? Пишите, и мы вместе реализуем Ваши идеи.
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