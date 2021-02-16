Доработать модуль СДЭК и Почты РФ

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки925 просмотров
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Модуль СДЭК и Почты РФ считает сейчас только для РФ, нужно добавить подсчеты стран для СДЭКа (Беларусь и Казахстан),  Остальные страны подсчитываются при помощи почты РФ, сделать несколько изменений JS в логике отображения полей Обязательные/необязательные. 

Админка работает на винде, но написано все на PHP

3 года назад
Ruslan203
Руслан 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад