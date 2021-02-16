Доработка функционала телеграмм бота

Есть готовый бот телеграмм. Бот принимает от юзера запрос на размещение объявлений и выводит их на сайте. Используется php и Mysql. На тестовом сайте выполнен вывод объявлений. Есть верстка нового шаблона. Что необходимо сделать:

- Необходимо перенести вывод на новый шаблон , не тестовый

- Доработать мелкие элементы по верстке

- Настроить сортировку и размещение фото

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