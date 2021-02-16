Подключить бота к форме заявки на сайте

Необходимо подключить телеграм бот к форме заявки на лендинг компании. Сейчас форма отправляет заявку email, но нужно сделать, чтобы заявка уходила в бот. Подробности смотрите в прикреплёром pdf файле.Жду от кандидатов стоимость подключения и срок.