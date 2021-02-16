Подключить бота к форме заявки на сайте

Нужно сделать тему (вёрстка уже готова) для мультиязычного сайта. Вывод данных реализовать через ACF. Мультиязычность - WPML (лицензия куплена). Более подробную информацию, и аналогичные по функционалу сайты-примеры скину в личку. Опыт такой работы обязателен, школьников/студии/посредников ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подключить телеграм бот к форме заявки на лендинг компании. Сейчас форма отправляет заявку email, но нужно сделать, чтобы заявка уходила в бот. Подробности смотрите в прикреплёром pdf файле.Жду от кандидатов стоимость подключения и срок.
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