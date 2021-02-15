Консультация для проекта в сфере криптовалюты

Необходима консультация:

Проект - по созданию платформы в теме перестрахования с задействованием криптовалюты.

Ищем опытного разработчика для консультации ( менторство )

- Опыт работы с тематикой криптовалют или финтеха. ( сoinbase, binance )

- Экспертность в сторонних сервисах для интеграций с криптоплатформами (интеграции с сервисом сканирования документов и проверки личности (как пример - Jumio)).

- Работа с секьюрностью данных на финтех и криптоплатформах.

Формат оплаты услуг - сдельный или почасово.