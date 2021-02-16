Нужно сделать тему (вёрстка уже готова) для мультиязычного сайта. Вывод данных реализовать через ACF. Мультиязычность - WPML (лицензия куплена). Более подробную информацию, и аналогичные по функционалу сайты-примеры скину в личку. Опыт такой работы обязателен, школьников/студии/посредников ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать сайт срочно
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $215
Нужно создать приложение на vue.js или react или angular или просто js Более подробно в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1IVOz_Tl1ycHWEZI4XSMnYrgz5jQhfkEuMlVVYlNEH4g/editВеб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
Модуль СДЭК и Почты РФ считает сейчас только для РФ, нужно добавить подсчеты стран для СДЭКа (Беларусь и Казахстан), Остальные страны подсчитываются при помощи почты РФ, сделать несколько изменений JS в логике отображения полей Обязательные/необязательные. Админка ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Имеется база данных в Excel на 60К записей по 20+ элементов в каждой. Задача: сделать веб-сайт на ее основе со сложным поиском, возможностью добавления/удаления/редактирования записей, привязкой фото к каждой и выдачей по определенному образцу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть сайт - http://vita152.ru В нем есть формы обратной связи и заявок... Нужно сделать отправку форм на почту. Каждая форма должна отсылаться отдельно, что бы понимать конверсию.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Интересует создание онлайн платформы для онлайн школы иностранных языков, с личным кабинетом студентов, домашним заданием, возможностью прикреплять тесты и окошком с информацией про следующее занятие По такой идее, как у скайенг, только проще )))Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу разработчика на .Net Core. Подробнее: Работа 20-40 часов в неделю над большим проектом. Обязательные требования: - .Net Core - Razor - Entity Framework - понимание DDDВеб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Сайт в одну страничку для фотостудии ( дизайн с меня)Веб-программирование31 заявкаЗакрыт3 года назад
ТЗ для сайта [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttps%253A%252F%252Frealfit1.ru%252F%26cc_key%3D]https://realfit1.ru/[/url] 1) Добавить кнопки на Viber, WhatsApp Рабочие телефоны зала у нас такие: +7 (982) 117-62-26, +7 (3412) 57-62-26 — на сайте все верно, поэтому их надо тоже оставить. 2) Убрать из теста любое упоминание ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад