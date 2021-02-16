Сделать сайт

ТЗ для сайта [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttps%253A%252F%252Frealfit1.ru%252F%26cc_key%3D]https://realfit1.ru/[/url] 1) Добавить кнопки на Viber, WhatsApp Рабочие телефоны зала у нас такие: +7 (982) 117-62-26, +7 (3412) 57-62-26 — на сайте все верно, поэтому их надо тоже оставить. 2) Убрать из теста любое упоминание ...