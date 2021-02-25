Функция нажатия на кнопку на сайте, движок типа selenium

Необходимо реализовать функцию нажатия кнопки на html-сайте.

Основной момент, что кнопки изначально нет в загрузке, она появляется потом отрисовкой javascript. Нужна реализация на движке, эмулирующим поведение и работу обычного браузера, движок типа selenium. C возможностью запуска на сервере без графического интерфейса, по сути из консоли.

Реализовать желательно на java, либо, чтобы можно было запускать данную функцию через командную строку и получать ответ.