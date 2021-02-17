Доработка Битрикс Малый бизнес

Добрый день, есть палитры цветов в HL-блоках. Нужно реализовать вывод в товаре данных палитр, каждому товару должна быть возможность назначения палитр которые будут отображаться каждая палитра это отдельный блок HL также нужно учесть чтоб можно было эти параметры задать товару через данный модуль http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/esol.massedit/ массового редактирования.

ТЗ прикрепил по срокам желательно до конца этой недели сделать.