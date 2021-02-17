Доработка Битрикс Малый бизнес

Ищу программиста и SEO-специалиста (желательно в одном лице) для продвижения и доработки сайта https://mygreenway.com/. Пишите, о цене договоримся
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, есть палитры цветов в HL-блоках. Нужно реализовать вывод в товаре данных палитр, каждому товару должна быть возможность назначения палитр которые будут отображаться каждая палитра это отдельный блок HL также нужно учесть чтоб можно было эти параметры задать товару через данный модуль http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/esol.massedit/ массового редактирования.
ТЗ прикрепил по срокам желательно до конца этой недели сделать.
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо подключить телеграм бот к форме заявки на лендинг компании. Сейчас форма отправляет заявку email, но нужно сделать, чтобы заявка уходила в бот. Подробности смотрите в прикреплёром pdf файле.Жду от кандидатов стоимость подключения и срок.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Потрібно автоматизувати роботу сайту на торговій площадці пром юа. Є прайси від поставщиків , потрібно адаптувати під пром юа, та налагодити процес : авутоматизація наявності , ціни і тд.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть готовый бот телеграмм. Бот принимает от юзера запрос на размещение объявлений и выводит их на сайте. Используется php и Mysql. На тестовом сайте выполнен вывод объявлений. Есть верстка нового шаблона. Что необходимо сделать: - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать функцию нажатия кнопки на html-сайте. Основной момент, что кнопки изначально нет в загрузке, она появляется потом отрисовкой javascript. Нужна реализация на движке, эмулирующим поведение и работу обычного браузера, движок типа selenium. C возможностью запуска на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
[b]Необходима консультация: [/b] Проект - по созданию платформы в теме перестрахования с задействованием криптовалюты. Ищем опытного разработчика для консультации ( менторство ) - Опыт работы с тематикой криптовалют или финтеха. ( сoinbase, binance ) - Экспертность в сторонних ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
для рассылки нужны адреса электронной почты репетиторов, учителей школ, учителей техникумов, преподавателей вузов по Информатике, Информационным технологиям, Программированию, Робототехнике предлагайте ценуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый, нужно сверстать шаблон средней сложности с фигмы, натянуть на готовый сайт с контентом. Несколько разных страниц, магазин с интеграцией с инстаграм. 1-3 недели. Редизайн. Срочно. Подробности ЛС.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется база данных в Excel на 60К записей по 20+ элементов в каждой. Задача: сделать веб-сайт на ее основе со сложным поиском, возможностью добавления/удаления/редактирования записей, привязкой фото к каждой и выдачей по определенному образцу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад