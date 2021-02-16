Добрый день, есть палитры цветов в HL-блоках. Нужно реализовать вывод в товаре данных палитр, каждому товару должна быть возможность назначения палитр которые будут отображаться каждая палитра это отдельный блок HL также нужно учесть чтоб можно ...
Доработать Личный кабинет покупателя на modx revolution
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать личный кабинет покупателя (есть физ и юр.лица) на modx revolution, + отредактировать корзину / оформление заказа в соответствии с тз.
(minishop2, Office)
Желательна почасовая оплата, называйте ваши ставки!
От вас очень нужно хорошее знание minishop2 и modx в целом, js, css.
Примерные задачи (конкретное ТЗ обсудим с исполнителем):
- установка dadata - заполнение данных по ИНН в ЛК;
- сделать автозаполнение на полях адреса (если юр адрес, совпадает с фактическим)
- вывести в оформление заказа ссылки на авторизацию и регистрацию (для не авторизованного пользователя). итд...
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Всем привет, есть условный список машин нужно сделать две таблицы [list=1][*] с информацией о марке машины[*] с информацией о модели машины, включающее айди марки.. из первой таблицы[/list]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $3
Здравствуйте, есть свёрстаная форма, ваша задача дописать логику, чтобы она данные отправляла на почту. Доступ к хостингу не даю, т.к. задача на несколько строк кода. Просто напишите код, я его вставлю куда надо. Бюджет 3 доллара максимумВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
[b]Сервисный клиентский чат-бот в телеграмме.[/b] С помощью него клиенты будут получать [b]информацию[/b] из своего личного кабинета, получать ежедневные [b]отчеты[/b] (которые будет генерировать бот), менять [b]настройки[/b] личного кабинета, производить автоматизированную [b]оплату[/b] с помощью USDT (криптовалюта). Бот будет работать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу программиста и SEO-специалиста (желательно в одном лице) для продвижения и доработки сайта https://mygreenway.com/. Пишите, о цене договоримсяВеб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо подключить телеграм бот к форме заявки на лендинг компании. Сейчас форма отправляет заявку email, но нужно сделать, чтобы заявка уходила в бот. Подробности смотрите в прикреплёром pdf файле.Жду от кандидатов стоимость подключения и срок.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Потрібно автоматизувати роботу сайту на торговій площадці пром юа. Є прайси від поставщиків , потрібно адаптувати під пром юа, та налагодити процес : авутоматизація наявності , ціни і тд.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть готовый бот телеграмм. Бот принимает от юзера запрос на размещение объявлений и выводит их на сайте. Используется php и Mysql. На тестовом сайте выполнен вывод объявлений. Есть верстка нового шаблона. Что необходимо сделать: - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать функцию нажатия кнопки на html-сайте. Основной момент, что кнопки изначально нет в загрузке, она появляется потом отрисовкой javascript. Нужна реализация на движке, эмулирующим поведение и работу обычного браузера, движок типа selenium. C возможностью запуска на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
[b]Необходима консультация: [/b] Проект - по созданию платформы в теме перестрахования с задействованием криптовалюты. Ищем опытного разработчика для консультации ( менторство ) - Опыт работы с тематикой криптовалют или финтеха. ( сoinbase, binance ) - Экспертность в сторонних ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад