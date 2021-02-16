Написать клиентский чатбот в телеграмме

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок707 просмотров
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Сервисный клиентский чат-бот в телеграмме.

С помощью него клиенты будут получать информацию из своего личного кабинета, получать ежедневные отчеты (которые будет генерировать бот), менять настройки личного кабинета, производить автоматизированную оплату с помощью USDT (криптовалюта).

Бот будет работать и получать информацию из уже существующей базы данных (подробности будут в тз).

В боте должна быть реализация ежедневных отчетов с прикреплением картинки. Т.е. это будет некий шаблон дизайна, куда будут программно вставляться - цифры, текст, диаграммы. Главное чтобы это все выглядело НЕ щербато.

▫ Мы НЕ будем использовать сторонние сервисы. Только программирование.

Желательно, чтобы вы были знакомы с трейдингом на бирже (базово). Поскольку тематика личного кабинета в телегам-боте - именно такая.

Предпочтительный язык программирования PHP.

▫ Ищем только опытных программистов

3 года назад
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)