Написать логику для формы обратной связи

Здравствуйте, есть свёрстаная форма, ваша задача дописать логику, чтобы она данные отправляла на почту.

Доступ к хостингу не даю, т.к. задача на несколько строк кода. Просто напишите код, я его вставлю куда надо.

Бюджет 3 доллара максимум