Написать логику для формы обратной связи

Добрый день, есть палитры цветов в HL-блоках. Нужно реализовать вывод в товаре данных палитр, каждому товару должна быть возможность назначения палитр которые будут отображаться каждая палитра это отдельный блок HL также нужно учесть чтоб можно ...
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Здравствуйте, есть свёрстаная форма, ваша задача дописать логику, чтобы она данные отправляла на почту.
Доступ к хостингу не даю, т.к. задача на несколько строк кода. Просто напишите код, я его вставлю куда надо.
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