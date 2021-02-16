Добавить блок к сайту на Tilda по образцу существующего

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок776 просмотров
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﻿Есть сайт образовательной онлайн-платформы со страницами

различных курсов (bart.foundation). На странице курса итальянского языка есть

блоки с различными вариантами обучения, ведущие к бланку оформления заказа.

Нужно добавить такой же блок по образцу существующих – с тем же изображением,

но другим заголовком и ценой.

В случае качественного выполнения задания, возможно (и даже

желательно с нашей стороны) долговременное сотрудничество: актуализация

информации о курсах на текущих страницах и добавление новых (2-3 раза в

неделю).

Tilda
3 года назад
guest_16046683152628
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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