Добавить блок к сайту на Tilda по образцу существующего

﻿Есть сайт образовательной онлайн-платформы со страницами

различных курсов (bart.foundation). На странице курса итальянского языка есть

блоки с различными вариантами обучения, ведущие к бланку оформления заказа.

Нужно добавить такой же блок по образцу существующих – с тем же изображением,

но другим заголовком и ценой.

В случае качественного выполнения задания, возможно (и даже

желательно с нашей стороны) долговременное сотрудничество: актуализация

информации о курсах на текущих страницах и добавление новых (2-3 раза в

неделю).