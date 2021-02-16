Изменение каталога сайта на ВП

Каталог https://elhim-iskra.com.ru//catalog-battery/

Мне нужно автоматом сгенерировать много подразделов у него. К примеру создать раздел "аккумуляторы на погрузчики heli 48v".

Затем в этот раздел, автоматом добавить позиции, которые относятся к бренду Хели и имеют напряжение 48в.

То есть принцип генерации разделов такой будет "бренд + напряжение" или "бренд +емкость"

Урл генерируется такой /catalog-battery/heli/48v

Каталог на вукомерсе. Это реально сделать? Мне говорили, что есть некие проблемы.