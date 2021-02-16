Изменение каталога сайта на ВП

Добрый день, есть палитры цветов в HL-блоках. Нужно реализовать вывод в товаре данных палитр, каждому товару должна быть возможность назначения палитр которые будут отображаться каждая палитра это отдельный блок HL также нужно учесть чтоб можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Каталог https://elhim-iskra.com.ru//catalog-battery/
Мне нужно автоматом сгенерировать много подразделов у него. К примеру создать раздел "аккумуляторы на погрузчики heli 48v".
Затем в этот раздел, автоматом добавить позиции, которые относятся к бренду Хели и имеют напряжение 48в.
То есть принцип генерации разделов такой будет "бренд + напряжение" или "бренд +емкость"
Урл генерируется такой /catalog-battery/heli/48v
Каталог на вукомерсе. Это реально сделать? Мне говорили, что есть некие проблемы.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать: 1) Агрегатор онлайн-курсов (верхнеуровневое ТЗ [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1c7PuAuAEddrWoPJH2cYaSwgLSQbolwbO%2Fview%3Fusp%3Dsharing]https://drive.google.com/file/d/1c7PuAuAEddrWoPJH2cYaSwgLSQbolwbO/view?usp=sharing[/url]) 2) Менторскую платформу (занятия 1 на 1 с ментором – есть каталог менторов и каталог учеников, они могут находить друг друга, оплачивать занятия и проводить видеозвонки на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать лендос с личным кабинетом пользователя для отслеживания статуса посылки. Алгоритм работы. [list=1] [*]В момент отгрузки заказа по выбранным странам происходит отправка СМС сообщения клиенту с ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Имеется рабочий скрипт на 10 строчек (работа с window.getSelection). Необходимо изменить логику: если выделенный элемент уже имеет стиль overline, то снять его.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать личный кабинет покупателя (есть физ и юр.лица) на modx revolution, + отредактировать корзину / оформление заказа в соответствии с тз. (minishop2, Office) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $5
Всем привет, есть условный список машин нужно сделать две таблицы [list=1][*] с информацией о марке машины[*] с информацией о модели машины, включающее айди марки.. из первой таблицы[/list]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $3
Здравствуйте, есть свёрстаная форма, ваша задача дописать логику, чтобы она данные отправляла на почту. Доступ к хостингу не даю, т.к. задача на несколько строк кода. Просто напишите код, я его вставлю куда надо. Бюджет 3 доллара максимумВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
[b]Сервисный клиентский чат-бот в телеграмме.[/b] С помощью него клиенты будут получать [b]информацию[/b] из своего личного кабинета, получать ежедневные [b]отчеты[/b] (которые будет генерировать бот), менять [b]настройки[/b] личного кабинета, производить автоматизированную [b]оплату[/b] с помощью USDT (криптовалюта). Бот будет работать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу программиста и SEO-специалиста (желательно в одном лице) для продвижения и доработки сайта https://mygreenway.com/. Пишите, о цене договоримсяВеб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Есть готовый бот телеграмм. Бот принимает от юзера запрос на размещение объявлений и выводит их на сайте. Используется php и Mysql. На тестовом сайте выполнен вывод объявлений. Есть верстка нового шаблона. Что необходимо сделать: - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад