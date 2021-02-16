Разработка веб-приложения на Python

Веб-программированиеЗакрытнет заявок684 просмотра
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Необходимо разработать:

1) Агрегатор онлайн-курсов (верхнеуровневое ТЗ https://drive.google.com/file/d/1c7PuAuAEddrWoPJH2cYaSwgLSQbolwbO/view?usp=sharing)

2) Менторскую платформу (занятия 1 на 1 с ментором – есть каталог менторов и каталог учеников, они могут находить друг друга, оплачивать занятия и проводить видеозвонки на находясь на нашей платформе

По менторской платформе есть макеты:

Студент - https://xd.adobe.com/view/f3ecf246-fc3d-4c92-b928-5edf183f96d3-a6bf/

Эксперт - https://xd.adobe.com/view/de7a6998-3c9b-4cb4-a695-513ee3a5447c-8b29/

Админ - https://xd.adobe.com/view/4213673a-19a9-49aa-a17c-975e72bdd0a6-1740/

UI-Kit - https://xd.adobe.com/view/9ce0a631-949a-4046-9d5e-688f6c1e4ad8-c9b3/

По стоимости мне сейчас сложно оценить проект, буду ждать предложений с вашей стороны.

Python
3 года назад
guest_16125287366583
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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