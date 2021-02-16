Доработка на opencart

Каталог https://elhim-iskra.com.ru//catalog-battery/ Мне нужно автоматом сгенерировать много подразделов у него. К примеру создать раздел "аккумуляторы на погрузчики heli 48v". Затем в этот раздел, автоматом добавить позиции, которые относятся к бренду Хели и имеют напряжение 48в. То есть ...