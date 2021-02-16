Оптимизация кода боевой системы в браузерной игре на PHP

Здравствуйте, проект браузерной игры Бойцовский клуб, кратко: необходима оптимизации боевой системы. Проект на php 7.4 и практически все ошибки проекта как в error.log (здесь пару ошибок по приемам осталось) так и в mysql.log (здесь также несколько ошибок) + slow.log (здесь все решены) уже решены, поэтому осталось последнее - это оптимизировать код относящийся к боевой системе и приемам, а именно по разменам в бою между игроками, чтобы в 1 бой могло зайти любое кол-во игроков и лагов как с приемами (задержка на нажатие и отклик приема в великих боях с участием большого кол-ва игроков примерно 15-20 сек) так и с разменами у игроков отсутствовали полностью. Насколько поняли это относится к переписыванию логики кода, профилированию кода и т.д., в любом случае вам виднее что в данном случае делают для оптимизации. Доступы к тестовому серверу готовы.

Также нужно будет расписать где делали изменения для переноса на основной сервер.