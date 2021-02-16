Спарсить гугл и яндекс выдачу

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1021 просмотр
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Нужно спарсить выдачу гугл и яндекса (до 30 стр)

7500 ключей

Сохранять в mysql

Сохранять: ключ, домен, страница результата, заголовок результата

Не сохранять дубли страниц по столбцу результата

Список ключей предоставлю

3 года назад
d654525
Эдуард 
58 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
prog_web
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов(-2)
3 года назад
$25
7 дней
Эту другой отзыв. Я больше 12 лет работаю с исполнителями. В этот раз до последнего надеялся, что человек не врет. Неадекватный исполнитель. Работали по сделке без риска. Несмотря на это, он дал неправильные сроки, а потом постоянно врал о том, что вот-вот будет готово. Когда попросил его прислать текущий вариант работы, перестал отвечать. Общаться не умеет, сроки и людей не уважает.
Исходники были видны на гитхабе, человек нервный. Неприятно с ним работать. Во всяком случае с моей стороны тоже были проблемы.
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