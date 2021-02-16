Спарсить гугл и яндекс выдачу

Эту другой отзыв. Я больше 12 лет работаю с исполнителями. В этот раз до последнего надеялся, что человек не врет. Неадекватный исполнитель. Работали по сделке без риска. Несмотря на это, он дал неправильные сроки, а потом постоянно врал о том, что вот-вот будет готово. Когда попросил его прислать текущий вариант работы, перестал отвечать. Общаться не умеет, сроки и людей не уважает.